Meteorolojiden orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

YENİ AKİT ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü orta karadenizin iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek dikkatli olunmasını istedi.

Son günlerde yaşanan mevsimsel hava değişiklikleri nedeniyle özellikle Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olan kuvvetli yağışlar sel, su baskını gibi felaketlere yol açabiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklentisi olduğunu belirterek, “Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Başlama Zamanı 19.04.2022 12:00, Bitiş Zamanı 19.04.2022 19:00 Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun'un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.