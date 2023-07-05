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Gündem Meteoroloji’den önemli uyarı! '54 ilde sağanak bekleniyor!'
Gündem

Meteoroloji’den önemli uyarı! '54 ilde sağanak bekleniyor!'

Yeniakit Publisher
2023-07-05 13:53:00 -
Meteoroloji’den önemli uyarı! '54 ilde sağanak bekleniyor!'

Meteoroloji'nin yeni yayınladığı hava raporuna göre; İstanbul, Ankara, İzmir'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Özellikle hafta sonu yağışlar, tüm yurtta etkisini gösterecek.

Yaz mevsiminin gelmesiyle kavurucu sıcaklıklar etkisini gösteriyor.

Yurt genelinde hava sıcakları 30 dereceye kadar çıkarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden serinleten bir haber geldi..

Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu.

54 İLDE SAĞANAK ETKİLİ OLCAK

Yayınlanan yeni hava raporuna göre 54 ilde 2 gün boyunca sağanak etkili olacak.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir’de kuvvetli sağanak bekleniyor. Yapılan açıklamada birçok ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklendiği açıklandı.
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Kuvvetli olması beklenen yaz yağmuru ile kavurucu sıcaklıklar yerini serinliğe bırakacak.

HAFTA SONU YAĞIŞ VAR

7 Temmuz Cuma’dan itibaren Marmara’nın güneyi ve Karadeniz’in doğusunda etkili olan yağışlar, 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günü tüm yurda yayılacak.

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