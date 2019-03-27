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Meteoroloji'den o bölgeye uyarı: Kar geliyor

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 06:36
Meteoroloji'den o bölgeye uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don yaşanması da bekleniyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 06:36
  1. Iğdır
  2. Karaman
  3. Muş
  4. Konya
  5. Isparta
  6. Erzincan
  7. Bingöl
  8. Ağrı
  9. Afyon
  10. kar
  11. doğu anadolu
  12. Meteoroloji

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