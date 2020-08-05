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Aktüel

Meteorolojiden Marmara için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 19:03:00 -
Meteorolojiden Marmara için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. MGM’nin açıklamasında, “Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Trakya kesiminde kuzeydoğudan kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

Uyarıların başlangıç periyodunun 5 Ağustos saat 18:00, bitiş periyodunun ise 6 Ağustos saat 18:00 olduğu bildirildi.

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