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Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı! Sağanaklar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:24
Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı! Sağanaklar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, havanın ülkenin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yarın öğle saatlerinden sonra yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:24
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. Edirne
  4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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