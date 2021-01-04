Meteoroloji'den Manisa için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

MANİSA (AA) - Manisa'da kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Manisa merkezi ile Saruhanlı, Turgutlu ve Ahmetli ilçeleri, bu geceden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Gece sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın sabaha kadar kısa süreli fırtına ile beraber kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin, etkili olacak kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, hortum riskine karşı dikkatli olması istendi.



