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Aktüel Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Aktüel

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

Trakya ve İstanbul'da bugün kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 16:34:00 -
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

Trakya ve İstanbul'da bugün kuvvetli yağış tahmin edildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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