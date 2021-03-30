  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 12:29:00 -
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde ise rüzgarın, fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı

Kabine toplantısı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı.
SON DAKİKA! Üç büyükşehir kırmızı oldu!
Gündem

SON DAKİKA! Üç büyükşehir kırmızı oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni risk haritasını paylaştı. Buna ..
Heyecanlandıran paylaşım! PMT-76/ 57A hakkında yeni açıklama
Teknoloji

Heyecanlandıran paylaşım! PMT-76/ 57A hakkında yeni açıklama

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) öz kaynakları ile yerli ve milli olarak hayata geçirilen Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A, hakkı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay