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Aktüel Meteorolojiden kritik yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kritik yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yarın Batı Ege ve beraberinde Marmara Bölgesi yağışlı bir gün geçirecek. Beklenen yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak olarak görülecek. İstanbul'da da yarın sağanak yağmur bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:03:00 -
Meteorolojiden kritik yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.

Fırtına ile birlikte kuvvetli yağış ihtimali de bulunurken Meteoroloji de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı turuncu kodla uyardı.

AKOM'dan uyarı

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarların yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

AKOM il genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul halkını uyardı. Batıda yağış var, Anadolu sıcak ve kurak, sıcaklık ortalamanın 6 derece üzerinde seyredecek. İstanbul'da yarın sağanak yağmur bekleniyor ve lodos kuvvetli, Ankara açık ve sıcak 28 derece, İzmir'de yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak ve şiddetli lodos var. Bursa öğle ılık, akşam kısa süre yağmurlu. Antalya nemli 30 derece.

Marmara'da yarın Trakya ve Çanakkale'de gök gürültülü sağanaklar var, lodos kuvvetli. İç Anadolu cumaya kadar güneşli ve lodosla öğle saatleri sıcak geçiyor.

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