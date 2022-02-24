  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
Gündem

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yarın Türkiye'nin doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 20:50:00 -
Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Bingöl ile Şanlıurfa'nın doğusu, Muş'un batısı, Van'ın güneyi ve Mardin'in kuzey ve batısında kuvvetli yağmur bekleniyor. Doğunun yüksek kesimlerinde ise yoğun kar olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay