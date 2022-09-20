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Aktüel Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli geliyor
Aktüel

Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) "Doğu Karadeniz" için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 19:40:00 -
Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağışlara dikkat. 21.09.2022 Çarşamba günü Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, özellikle iç kesimlerde yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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