Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusunda 6 ile 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, Kocaeli-Sinop arasında, gece saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.