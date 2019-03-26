0553 313 94 23

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güney ve doğu kesimleri için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı.

26 Mart 2019 Salı 14:32
Meteoroloji'den kritik uyarı! Kar geliyor

Türkiye perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Yurdun güney ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Türkiye Perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek ve 1 hafta sürecek soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, doğu bölgelerinde bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek yağışların, yarın öğle saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor.

Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak

Perşembe günü gelecek soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle yurdun güney ve doğu kesimlerinde (Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu) beklenen yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bir hafta süresince Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Çığ riskine karşı uyarı

Yağışların; Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli'nin kuzey ilçelerinde her gün aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalar yaratma ve dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Vatandaşların ve yetk

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 14:32
  1. Ardahan
  2. Şırnak
  3. Bayburt
  4. Van
  5. Tunceli
  6. Siirt
  7. Muş
  8. Kars
  9. Hakkari
  10. Gümüşhane
  11. Erzurum
  12. Erzincan
  13. Bitlis
  14. Bingöl
  15. Artvin
  16. Ağrı
  17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 yaralı
    1. Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4..
    2. "Atatürk olsa ana muhalefettekileri..
    3. Pazar günü hava nasıl olacak? Seçim..
    4. Umre ödüllü yarışmaya büyük ilgi
    5. Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru
    6. 12 saniyede 150 TL çaldı
    7. KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Paneli
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki..
    9. Türkiye'den Arap ülkelerine çok sert..
    10. Seyir halindeki lojistik kamyonu alev..
    11. Tacikistan’ın dış ticaret hacmi geriledi
    12. Elektrikli bisikletten düşen talihsiz..
    13. Erdoğan’ın gençlik hayali kısa film oldu
    14. TFF’den Eskişehir’e teşekkür
    15. Kasımpaşa'dan "Hello Brother" mesajı
    16. 81 ilden 81 değişik bayrak sergilendi
    17. Dünya Bankası'dan 200 milyon dolar!
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz..
    19. Şırnak'ta bulunan 12 milyon yıllık..
    20. Kaymakam Seyitoğlu’ndan Başkan Çelik’e..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!