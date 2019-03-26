Meteoroloji'den kritik uyarı! Kar geliyor

Türkiye perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Yurdun güney ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Türkiye Perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek ve 1 hafta sürecek soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, doğu bölgelerinde bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek yağışların, yarın öğle saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor.

Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak

Perşembe günü gelecek soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle yurdun güney ve doğu kesimlerinde (Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu) beklenen yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bir hafta süresince Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Çığ riskine karşı uyarı

Yağışların; Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli'nin kuzey ilçelerinde her gün aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalar yaratma ve dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Vatandaşların ve yetk