Yerel

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış, kuvvetli kar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli sağanak, Hakkâri, Şırnak, Siirt ve Van'da ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Güney Ege'nin kuzeyinde ve Doğu Akdeniz'in batısında rüzgârın fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek yağışların, Hakkâri, Şırnak'ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinin yüksek kesimlerinde gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

 

Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgârın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in batısında bugün akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara'da ise bu hafta görülecek yağışların yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

