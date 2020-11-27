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Aktüel Meteorolojiden kar, sis ve don uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kar, sis ve don uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:30:07 -
Meteorolojiden kar, sis ve don uyarısı

ANKARA (AA) - Hakkari çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve yer yer kar, yurdun kuzeybatı kesimlerinde sis ve pus, iç ve doğu bölgelerinde ise buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus beklenirken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

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