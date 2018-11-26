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Meteorolojiden İstanbullulara uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:08
Meteorolojiden İstanbullulara uyarı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, zamanla iç ve batı kesimlerde güney yönlerden hafif ve orta kuvvette; zamanla batı ve kuzey kesimlerde kuvvetlice (30-50 km/saat), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18
Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 09:08
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Muğla
  4. Manisa
  5. Malatya
  6. İzmir
  7. Gümüşhane
  8. Giresun
  9. Erzurum
  10. Diyarbakır
  11. Bursa
  12. Aydın
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. Adana
  16. İstanbul
  17. Hava durumu
  18. Meteoroloji

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