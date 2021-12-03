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Gündem Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda il için lodos uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda il için lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çok sayıda il için kuvvetli lodos uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 01:14:00 -
Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda il için lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege için kuvvetli yağış, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.

Gece kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, bugün sabahtan itibaren kuvvetini artırması bekleniyor.

Yağışların, cumartesi akşama kadar aralıklarla İzmir, Aydın, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Manisa merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, İzmir'in güneybatı kıyı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Gün boyu etkili olacak

Marmara Bölgesi için de fırtına uyarısı yapıldı. 06.00-22.00 saatleri arasında lodos, Marmara Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Şiddetli esecek lodos nedeniyle vatandaşların olası çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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