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Meteorolojiden İstanbul uyarısı! Afrika'dan geliyor

Meteorolojiden yapılan son açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde yer yer etkili olacağı belirtildi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 08:27
Meteorolojiden İstanbul uyarısı! Afrika'dan geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Marmara Bölgesi genelinde günün, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte bu akşam saatlerinden itibaren bölgemizde yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Toz taşınımı sebebiyle, gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 08:27
  1. İstanbul
  2. Afrika
  3. meteoroloji

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