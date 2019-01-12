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Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı olarak yağmurlu bir gün bekleniyor.

12 Ocak 2019 Cumartesi 08:25
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde bugün çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri hariç bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği bir gün bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ile 3 derece azalacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 08:25
  1. Kırklareli
  2. Edirne
  3. yağmur
  4. Meteoroloji
  5. YAŞAM Haberleri

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