Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı olarak yağmurlu bir gün bekleniyor.12 Ocak 2019 Cumartesi 08:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde bugün çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri hariç bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği bir gün bekleniyor.
Hava sıcaklığının 1 ile 3 derece azalacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.
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