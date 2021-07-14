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Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!
Yaşam Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!
Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 10:59:00 -
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Sabah ve öğle saatlerinde, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Erzincan ve Ağrı'da 31, Kars'ta 26, Erzurum'da 25, Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan'da 10, Kars'ta 12, Ağrı ve Erzurum'da 15, Erzincan'da 19, Iğdır'da 20 derece kaydedildi.

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