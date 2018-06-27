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Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasında 21.40-23.30 saatleri arasında sağnak yağış için uyarılarda bulundu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 22:04
Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da 21.40 ile 23.30 saatleri arasında, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bugün 21.40-23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere, İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 22:04
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • zerdecalzerdecal6 sa önce
    Rahmetli ninem aklıma geldi...Her yağmur yağdığında söylediği söz:"Rahmet yağıyor..."
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