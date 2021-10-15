  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 22:33:00 -
Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarında bulunularak, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Benzin ve motorine beklenen zam geldi
Ekonomi

Benzin ve motorine beklenen zam geldi

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına ise 41 kuruş zam geldi.
Kılıçdaroğlu’na ‘kaybedersin’ çağrısı! Fehmi Koru'dan Abdullah Gül harekatı
Gündem

Kılıçdaroğlu’na ‘kaybedersin’ çağrısı! Fehmi Koru'dan Abdullah Gül harekatı

Fehmi Koru önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı üyelerine 'çatı aday' çağrısında bulunara..
Analistler detayları açıkladı! Altın fiyatlarında meraklandıran gelişme
Ekonomi

Analistler detayları açıkladı! Altın fiyatlarında meraklandıran gelişme

Milyonlarca vatandaş ve yatırımcı altın fiyatlarını, gram altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altının gram fiyatıyla ilgili flaş gelişm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay