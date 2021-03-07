Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. Soğuk havaların etkisi altında kalan İstanbul'da yağmurlar Mart ayının 2. haftasında da devam edecek. 8 Mart Pazartesi günü hakkında açıklama yapan Meteoroloji, İstanbul'un yağmurun etkisi altında kalacağını belirtti.

İstanbul için kritik uyarı

İstanbul'da güneşli havanın yerini alan soğuk havaların ardından sağanak yağmurların görüleceği belirtildi. Cumartesi günü başlayan sağanak yağışlar pazar günü de devam etti. Mart ayının 2. haftası da 8 Mart Pazartesi günü ile başlıyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul 8 Mart pazartesi günü de yağmurun etkisi altında kalacak. Milyonlarca İstanbulluyu uyaran Meteoroloji, yağmurların gün boyu etkili olacağını belirtti.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Abant Kavşağı, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan kar nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla hafif şekilde devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kar yeniden geliyor

Yurdun büyük bölümünde yağılar etkili olacak, Doğu ve Karadeniz'in doğusunda ise kar yağışları. Artvin, Ardahan, Gümüşhaner, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum, Bitlis, Van, Ağrı ve Hakkari'de kar yağışları bekleniyor.

Yağışlar devam edecek

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Malatya, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

FLAŞ UYARILAR

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.