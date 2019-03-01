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Meteoroloji'den iki il için kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin'in yüksek yerleri ve doğusu ile Ardahan için yoğun kar uyarısı yaptı.

01 Mart 2019 Cuma 22:21
Meteoroloji'den iki il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Artvin'in yüksek yerleri ve doğusu ile Ardahan'da yoğun kar beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Karadeniz, Sakarya, Çankırı, Erzincan, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Ardahan çevreleri ile Adana'nın güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

AA'nın haberine göre genellikle yağmur ve sağanak, Batı ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinden itibaren 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 santimetre),Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Uyarılar yapıldı

Aralıklarla etkili olacak kar yağışlarının oluşturabileceği buzlanma ile don, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

İç ile doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 22:21
  1. Osmaniye
  2. Kilis
  3. Ardahan
  4. Sakarya
  5. Hatay
  6. Gaziantep
  7. Erzincan
  8. Çankırı
  9. Artvin
  10. Adana
  11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  12. kar uyarısı

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