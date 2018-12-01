Meteorolojiden hafta sonu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun hafta sonunun nasıl geçeceğine yönelik tahminlerini açıkladı.

Volkan Mutlu Coşkun şunları söyledi:

"Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı ve kuzeybatı kesimlerdeki soğuk havanın hafta sonunda ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta başında Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir ılık ve yağışlı sistemin güney kesimlerimizden başlayarak ülkemizi etkisi altına alacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak artması, önümüzdeki hafta batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor"