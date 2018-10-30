Meteorolojiden güzel haber!
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek.30 Ekim 2018 Salı 09:10
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek.
Havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin edilen bölgede yer yer sis ve pus bekleniyor.
Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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