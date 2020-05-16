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Meteoroloji’den gelen sıcaklık uyarıları Sivas’ı es geçti

Sivas’ta Meteoroloji tarafından açıklanan verilere göre, 16 Mayıs’ta hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması beklenirken sıcaklık 26 derece gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:13:06 -
Meteoroloji’den gelen sıcaklık uyarıları Sivas’ı es geçti

Sivas’ta Meteoroloji tarafından açıklanan verilere göre, 16 Mayıs’ta hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması beklenirken sıcaklık 26 derece gösterdi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı verilere göre, ülke genelinde sıcaklıkların artması bekleniyordu. Sivas’ta da 16 Mayıs’ta sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği açıklanmıştı. Ancak öğle saatlerinde termometreler 26 dereceyi gösterdi. Önceki haftalara nazaran hava sıcaklığının arttığı Sivas’ta, vatandaşlar sıcak havadan şikâyet etti. Ramazan ayının içinde olunması ile birlikte de oruç olan ve çalışan vatandaşlar, sıcağında kendilerini oldukça zorladığını söyledi. Kentte bazı vatandaşlar ağaçların altında gölgelenirken bazıları ise yürüyüş yaparak sıcak havanın tadını çıkardı. Oruç tuttukları için sıcak havanın kendilerini zorladığını söyleyen vatandaşlar, çalışan insanların işlerinin daha zor olduğu belirttiler.

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