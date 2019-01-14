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Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da kuzey yönlerden fırtına uyarısı yapıldı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 19:33
Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da kuzey yönlerden fırtına (60-80 kilometre/saat), İstanbul'un kuzey kesimlerinden ise zaman zaman kuvvetli fırtına (90 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bursa Valiliğinden vatandaşlara uyarı yapıldı

Bursa Valiliği, yarın Marmara Denizi'nde saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle kent sakinlerini tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde şiddetli fırtına bekleniyor. Kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 9 kuvvetinde eseceği tahmin edilen kuvvetli rüzgarın saatteki hızının 90 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için fırtına uyarısında bulunuldu.

 

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güneybatıdan başlayarak Türkiye'yi etkilemesi beklenen derin alçak basınç merkeziyle rüzgar, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde, yarın ve çarşamba günü sabah saatte 50-70, zaman zaman da 60-90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksama, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ani kar erimesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 19:33
  1. Yalova
  2. Yozgat
  3. Tekirdağ
  4. Sivas
  5. Sakarya
  6. Nevşehir
  7. Kocaeli
  8. Kırşehir
  9. Kırklareli
  10. Kayseri
  11. İstanbul
  12. Edirne
  13. Bursa
  14. fırtına
  15. Meteoroloji

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