Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun ve Ordu'yu kapsayan Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerinden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın saatteki hızının 90 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Açıklamada, vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.