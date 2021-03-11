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Aktüel Meteorolojiden fırtına uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve Ordu'da kıyı kesimleri için fırtına uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 19:24:00 -
Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun ve Ordu'yu kapsayan Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerinden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın saatteki hızının 90 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Açıklamada, vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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