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Meteoroloji'den don ve buzlanma uyarısı yapıldı

Marmara, İç Ege, Göller Bölgesi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:31
Meteoroloji'den don ve buzlanma uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Bölgesi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara’nın kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı bulutlu 21

Erzurum: Az bulutlu ve açık (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor) 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:31
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Adana
  10. METEOROLOJİ
  11. HAVA DURUMU
  12. İSTANBUL

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