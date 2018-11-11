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Meteorolojiden don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde oluşabilecek don ve buzlanma ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.

11 Kasım 2018 Pazar 11:07
Meteorolojiden don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da sıfır, Tunceli'de 3, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 7, Ağrı'da 3, Erzurum'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Erzincan'da 18, Iğdır'da 17, Ağrı'da 15, Erzurum ve Ardahan'da 12, Kars'ta 11 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don ihtimaline karşı uyardı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 11:07
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Tunceli
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Ağrı
  8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  9. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü
  10. don ve buzlanma uyarısı
  11. Doğu Anadolu Bölgesi

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