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Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e yağış uyarısı

Meteorolojiden alınan son tahminlere göre, Doğu Karadeniz, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatı kesimleri, Bolu'nun güney kesimleri, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesiminde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:03
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdunkuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatı kesimleri, Bolu'nun güney kesimleri, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 27

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:03
  1. Ardahan
  2. Trabzon
  3. Tokat
  4. Rize
  5. Ordu
  6. Kütahya
  7. Kars
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Eskişehir
  11. Erzurum
  12. Erzincan
  13. Diyarbakır
  14. Bursa
  15. Bolu
  16. Bilecik
  17. Artvin
  18. Antalya
  19. Ankara
  20. Adana
  21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  22. hava durumu
  23. doğu karadeniz
  24. sağanak
  25. yağmur
  26. trabzon
  27. hava sıcaklığı
  28. rize
  29. artvin

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