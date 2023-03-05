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Aktüel Meteorolojiden deprem bölgesindeki iller için kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden deprem bölgesindeki iller için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 15:34:00 -
Meteorolojiden deprem bölgesindeki iller için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, depremden etkilenen Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Elazığ ve Kilis için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bu gece saatlerinden sonra Hatay, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtınanın (70-90 kilometre/saat) olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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