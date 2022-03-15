Meteorolojiden çığ tehlikesi uyarısı

YENİ AKİT ANKARA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü son zamanlarda yoğun kar yağışlarının yaşandığı bölgelere dikkat çekerek çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Meteoroloji genel müdürlüğü resmi Twitter hesabından yoğun kar yağışının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yaşanan yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı uyarı yaptı. “Çığ tehlikesi dikkat” başlığı ile yapılan uyarıda, “Başlama Zamanı 15.03.2022 13:10, Bitiş Zamanı 22.03.2022 18:00 Doğu Anadolu Bölgesi geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlı yerlerde çığ riski bulunmaktadır. Özellikle Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde vatandaşlarımızın ve yetkililerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.