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Gündem Meteorolojiden bir fırtına uyarısı daha
Gündem

Meteorolojiden bir fırtına uyarısı daha

Yeniakit Publisher
2023-08-13 12:47:00 -
Meteorolojiden bir fırtına uyarısı daha

Batı Karadeniz'de (Bartın-Kastamonu) fırtına beklenildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğleden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşlara meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.​​​​

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