Meteorolojiden bir fırtına uyarısı daha
Batı Karadeniz'de (Bartın-Kastamonu) fırtına beklenildiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğleden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Vatandaşlara meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
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