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Meteorolojiden 8 il için sağanak ve şiddetli yağış uyarısı!

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için soğuk hava, kar yağışı ve sağanak yağış, Diyarbakır, Batman ve Siirt için ise şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 20:07
Meteorolojiden 8 il için sağanak ve şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı kesimlerden başlayarak 6-12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.

'Perşembe günü bütün yurtta yağış bekleniyor'

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtilen açıklamada, "25 Ekim Perşembe günü bütün yurtta yağış bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte yağmur şeklinde başlayacak yağışların zamanla Kayseri ile Sivas'ın doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile Kayseri'nin batı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, Sivas ile Kayseri'nin iç ve doğu kesimlerinde güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Cuma günü Kayseri'nin güney ve doğu kesimleri ile Sivas çevrelerinin öğle saatlerine kadar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 20:07
  1. Yozgat
  2. Sivas
  3. Nevşehir
  4. Kırşehir
  5. Kayseri
  6. meteoroloji

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