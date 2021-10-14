Meteorolojiden 6 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporuna göre; yarın yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, İzmir ve Muğla'nın aralarında olduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak beklenirken, MeteoUyarı sisteminde bazı kentler için turuncu ve sarı kodlu uyarı verildi.

İşte sağanak yağış beklenen iller

Meteoroloji'nin raporuna göre; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Manisa, Uşak, İzmir, Muğla, Aydın'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan iller

Sarı kodlu uyarı: Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir.

Turuncu kodlu uyarı: Aydın, İzmir.

Bölgelerimizde hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin, yarın (Cuma) bölgenin batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğleden sonra Avrupa Yakası hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Denizli, Kütahya ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğleden sonra İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğleden sonra kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İZMİR 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğleden sonra kuvvetli, güney ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 31°C

Az bulutlu

ANTALYA 18°C, 27°C

Parçalı bulutlu

HATAY 16°C, 31°C

Az bulutlu

ISPARTA 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 8°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KARS 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık