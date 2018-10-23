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Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ileKastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağış beklendiği bildirildi.

23 Ekim 2018 Salı 19:48
Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Batı Karadeniz'de başlayacak yağışların perşembe günü akşam saatlerine kadar Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-75 kilogram/metrekare) olacağı, perşembe günü bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kara döneceği tahmin ediliyor.

Perşembe akşam saatlerine kadar sürecek yağışlar sonrası ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar ile ulaşımda kar yağışının yol açabileceği aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 19:48
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Bartın
  4. Zonguldak
  5. Kastamonu
  6. Bolu
  7. Meteoroloji

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