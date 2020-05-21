Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ile Yozgat çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre yarın Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta rüzgarın saatte 50-70 kilometre, Kayseri ve Sivas çevrelerinde ise 60-80 kilometre hızla esebileceği tahmininde bulunuldu.

Vatandaşların çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direk devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.

