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Aktüel Meteorolojiden 4 şehir için kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden 4 şehir için kritik uyarı

Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için fırtına uyarısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 09:37:00 -
Meteorolojiden 4 şehir için kritik uyarı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın bu gece 4 ilde saatte 60 ila 90 kilometre hızlarda esmesinin tahmin edildiği duyuruldu.

Rüzgarın hızının yer yer saatte 90 ila 120 kilometreye çıkmasının da beklendiği bildirilen açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

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