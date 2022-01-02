Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu!nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Öte yandan Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon için Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Van'da kar yağışı

Van'da, akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.

Van'da yeni yılın ikinci gününde lapa lapa kar yağdı. Yaşamı olumsuz yönde etkileyen kar kalınlığının; kent merkezinde bazı yerlerde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştığı belirtildi. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar özellikle Van-Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, kent merkezindeki Sanat Parkı'nda bol bol fotoğraf çektirdi.

Yüksekova'da sis

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken, hayat adeta durma noktasına geldi.

Günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardında, Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı durma noktasına getirmesiyle dondurucu soğuklar vatandaşları eve hapsetti. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.