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Aktüel Meteorolojiden 4 il için kuvvetli kar uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden 4 il için kuvvetli kar uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 15:05:00 - 2021-10-29 15:06:45
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın Erzurum ve Erzincan ile Ağrı'da yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, bu iller ile Kars'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ile buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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