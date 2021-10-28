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Aktüel Meteorolojiden 34 il için flaş ikaz: Kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor
Aktüel

Meteorolojiden 34 il için flaş ikaz: Kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Cuma günü hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; 29 ilde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, 5 il için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 22:09:00 -
Meteorolojiden 34 il için flaş ikaz: Kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; 29 Ekim Cuma günü 29 ilde sağanak, 5 ilde kar yağışı bekleniyor.

29 şehirde sağanak bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari ve öğleden sonra Van çevreleri ile Erzurum'un güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak yağış beklenen iller: Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır.

Kar yağışının etkili olacağı şehirler

Erzincan, Erzurum (il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı), Kars'ın yüksek kesimleri ile Van'ın güneyinde (Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağış beklenmiyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Rüzgar ve fırtına

Rüzgarın, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesinin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), akşam saatlerinden sonra zaman zaman fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

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