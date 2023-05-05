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Aktüel Meteorolojiden 12 il için kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden 12 il için kritik uyarı

Yeniakit Publisher
2023-05-05 23:23:00 -
Meteorolojiden 12 il için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre Batı'da yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş görülecek. Ayrıca 12 il için de sarı kodlu sağanak yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı'da sıcaklıklar düşecek

Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

12 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 il için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı.

Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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