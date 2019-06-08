Meteorolojiden 10 il için kritik sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Kırklareli, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmezken, rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.