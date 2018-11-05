Meteoroloji yeni raporunu yayımladı… 5 gün boyunca etkili olacak

Yeni haftanın hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Pazartesi günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da sağanak yağış etkili olacak. Yağışların birkaç gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu’da hafta boyunca çoğunlukla güneşli hava etkisini gösterecek. Marmara’da ise ara ara yoğunlaşan sis etkili olacak. Puslu havanın 5 gün boyunca belli bölgelerde etkili olması bekleniyor. Yeni haftayla beraber sıcaklıkta ise birkaç derecelik azalma görülecek.

İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu



