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Aktüel Meteoroloji uzmanı uyardı: Çatıdaki suyu bile israf etmeyin
Aktüel

Meteoroloji uzmanı uyardı: Çatıdaki suyu bile israf etmeyin

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, ülke genelinde bu yıl geçen yıllara göre daha iyi yağış alındığını, barajların dolduğunu ancak susuzluk riskinin bahar aylarından sonra suyun dikkatli kullanılmaması durumunda oluşabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 07:58:00 -
Meteoroloji uzmanı uyardı: Çatıdaki suyu bile israf etmeyin

İstanbul’da barajların dolduğunu ancak taşma riskinin olmadığını anlatan Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, 860 milyon metreküp kapasiteli barajlarda bugün 730 milyon metreküp suyun olduğunu söyledi.

Su ihtiyacının yeterli olduğunu ancak suyu israf etmemek gerektiğini söyleyen Özdemir, “İstanbul’un su harcaması çok fazla. 20 milyon civarında nüfus ve 5 milyona yakın araç var. Suyu idareli kullanmalıyız, yoksa su hızlı tükenir. Barajların etrafında yerleşim yerleri çoğaldı, ağaç azaldı. Kuraklığın her şartta devam ettiğini bilmemiz, bunun önlemini vatandaş olarak almamız ve suyu idareli kullanmamız lazım. Yağmur suyunu biriktirmeliyiz. Çatıdan akan bir damla suyu harcamamalı, su sarnıçları, depolarda biriktirmeli ve bu suları günlük ihtiyaçlarımızda, bahçelerde, araç yıkamada kullanmalıyız. Bu da bize baraj rezervi gibi olacak” ifadelerini kullandı.

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