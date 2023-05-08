Meteoroloji uzmanı üstüne basa basa plan yapanı o saat, tarihte uyardı: maalesef geliyor! Aman dikkat

Küreselde yaşanan iklim değişikliği ile birlikte Türkiye'nin de etkilendiği görülüyor. Meteoroloji kaynakları tarafından yapılan açıklama ile yeni uyarılar geldi. Türkiye hakkında yapılan açıklamalar ile birlikte 9 Mayıs tarihine plan yapanlara üzücü haber geldi. Peki hava durumu yarın nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Türkiye'de sürekli olarak değişiklik gösteren hava şartlarına dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dengesizlik içerisinde olan hava şartları ile birlikte vatandaş gün içerisinde neredeyse 4 mevsimi birden yaşıyor.

Bahar aylarının ikinci ayında olmamız ile birlikte havaların ısınması beklenirken durum pek de öyle olmadı. Meteorolojik kaynaklar tarafından yarın için uyarılar yapıl. Plan yapan vatandaşların daha sıkı giyinmesi ya da planlarını ertelemesi ifade edildi.

Meteorolojik kaynaklar tarafından yapılan açıklama ile birlikte Türkiye, 9 Mayıs 2023 tarihi ile yeniden soğuk günlere dönüş yapıyor. Soğuk hava dalgası yarın için bekleniyor.



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HAVA SICAKLIKLARINDA ANİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

2023 yılı ile birlikte iklim değişikliğinin etkilerini inanılmaz şekilde hissedebiliyorsunuz. Sürekli olarak değişen hava koşulları ile birlikte daha öncesinden yapılmış planlara uymak oldukça zor. Her an hava bozabilir ve yağmur yağabilir gibi duruyor.

Soğuklukların ise tam anlamıyla gitmemesiyle birlikte mayıs ayında vatandaşlar mont ile dışarı çıkıyor. Son haftalarda ısınan hava için kötü haber geldi. Paylaşılan hava durumu raporlarına göre yarından itibaren hava sıcaklıkları yeniden düşüşe geçiyor.

O TARİHTEKİ PLANLARINIZI ERTELEYBİLİRSİNİZ

Paylaşılan hava durumu raporlarına göre sıcaklıklarda sürekli olarak yaşanan iniş ve çıkışlar devam edecek. Özellikle 9 Mayıs tarihine dikkat çeken meteorolojik kaynaklar tarafından uyarılar yapılıyor. Hava durumunda sıcaklıkların aniden yükselmesi ve düşmesine karşı uyarılar paylaşılıyor.

Hastalıklara oldukça elverişli olan bu havalarda vatandaşımızın dikkatli olması için uyarılar yapılmaya devam ediyor. Twitter adresi üzerinden paylaşımda bulunan Hava Forum hesabı, "9 Mayıs Salı'dan itibaren ülkemize yeni bir soğuk / serin hava geliyor" açıklamasında bulundu.