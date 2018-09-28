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Meteoroloji uyardı! Şiddetli fırtına geliyor

Meteorolojiden yapılan uyarıda, Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın, pazar sabahı itibarıyla Kıyı Ege'den başlayarak ülkeyi etkilemesinin beklendiği kaydedildi.

28 Eylül 2018 Cuma 19:57
Meteoroloji uyardı! Şiddetli fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz'deki tropik fırtınanın doğuya doğru hareket ederek, pazar sabah saatleri itibarıyla Kıyı Ege'den başlayarak ülkeyi etkilemesi öngörülüyor.

Rüzgar, pazar sabahı ilk saatlerden itibaren Güney Ege'de güneyli yönlerden, Kuzey Ege ve Marmara'nın batısında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde 60 ila 80 km/saatte esecek. Kıyı Ege'de ise zaman zaman şiddetli fırtına halinde esecek rüzgarın, 90 ila 120 km/saate ulaşacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesiyle kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 19:57
  1. fırtına
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