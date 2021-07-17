Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olmasının öngörüldüğünü söyledi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
Sabah saatlerinde parçalı bulutlu hava tahmin edilen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.